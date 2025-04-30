Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
Hệ thống điện động lực và chiếu sáng
Hệ thống chống sét và nối đất
Hệ thống điện nhẹ (ELV): mạng LAN, Camera, PA, BMS…
Hệ thống báo cháy PCCC
Hệ thống cấp nguồn cho các thiết bị cơ điện (HVAC, PCCC, bơm nước…)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa.
Giảm giá khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại hệ sinh thái Rita Võ Group.
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa.
Giảm giá khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại hệ sinh thái Rita Võ Group.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
