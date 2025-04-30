Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ. Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước. Phụ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa. Giảm giá khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại hệ sinh thái Rita Võ Group.

Hệ thống điện động lực và chiếu sáng Hệ thống chống sét và nối đất Hệ thống điện nhẹ (ELV): mạng LAN, Camera, PA, BMS… Hệ thống báo cháy PCCC Hệ thống cấp nguồn cho các thiết bị cơ điện (HVAC, PCCC, bơm nước…)

Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy với tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI