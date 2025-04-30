Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

Hệ thống điện động lực và chiếu sáng
Hệ thống chống sét và nối đất
Hệ thống điện nhẹ (ELV): mạng LAN, Camera, PA, BMS…
Hệ thống báo cháy PCCC
Hệ thống cấp nguồn cho các thiết bị cơ điện (HVAC, PCCC, bơm nước…)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHYT, BHXH đầy đủ.
Nghỉ lễ, tết theo quy định Nhà nước.
Phụ cấp xăng xe, điện thoại, cơm trưa.
Giảm giá khi mua sắm và sử dụng dịch vụ tại hệ sinh thái Rita Võ Group.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 327 Xa lộ Hà Nội, Khu Phố 4, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

