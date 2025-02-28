Tuyển Kỹ sư thiết kế Universal Vietnam Steel Buildings Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74/13/1 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế theo đúng yêu cầu thông tin trong PIF (Project Information Form), theo tiêu chuẩn Mỹ và một số tiêu chuẩn tương đương.

- Kiểm tra sự chính xác và hoàn thiện của bản vẽ phê duyệt trước khi ký xác nhận và phát hành.

- Tham khảo ý kiến của trưởng nhóm để làm rõ thông tin; đảm bảo thiết kế được hoàn thành chính xác và đúng thời hạn.

- Hoàn thành thiết kế sơ bộ cho những báo giá được yêu cầu bởi Sales/Sales Support; đảm bảo việc tính toán khối lượng phù hợp với các thông tin trong PIF.

- Kiểm tra sự hoàn thiện của PIF; thảo luận với trưởng nhóm về những thông tin thay đổi trong đó hoặc trường hợp phức tạp cần sự trợ giúp.

- Điền thông tin bảng kê chi tiết khối lượng cho từng phần/khu vực của dự án.

Chi tiết thêm sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: tốt nghiệp Đại học ngành liên quan

Thành thạo:

+ SAP & Autocad,

+ Vi tính văn phòng: MS Office: Outlook, Word, Excel, PowerPoint

- Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

- Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc, có thể làm việc độc lập và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Universal Vietnam Steel Buildings Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Các chế độ, phúc lợi theo quy định của Nhà nước và theo chế độ riêng của công ty, bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN.

Chế độ bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, Khám sức khỏe hằng năm, du lịch,…

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Universal Vietnam Steel Buildings Company Limited

