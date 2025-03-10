Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Môi trường Tầm Nhìn Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 130 Nguyễn Công Trứ,P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế

- Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải.

- Có thể đi làm bằng tuyến metro số 1

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí thiết kế môi trường

- Thành thạo Word, Excel, Auto Cad ( bắt buộc ) và các phần mềm chuyên ngành.

- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, sẵn sàng chịu được áp lực công việc cao, có trách nhiệm.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài tại các dự án của tập đoàn trong và ngoài nước.

- Có cơ hội tiếp cận các công nghệ xử lý nước tiên tiến của tập đoàn.

- Có cơ hội tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ quốc tế tại các chi nhánh của tập đoàn tại nước ngoài.

- Thưởng, BHXH, phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty.

- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển

