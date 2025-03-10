Tuyển Kỹ sư thiết kế Công ty TNHH Môi trường Tầm Nhìn Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại Công ty TNHH Môi trường Tầm Nhìn Xanh
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 130 Nguyễn Công Trứ,P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
- Thiết kế hệ thống xử lý nước cấp, xử lý nước thải.
- Có thể đi làm bằng tuyến metro số 1
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên tại vị trí thiết kế môi trường
- Thành thạo Word, Excel, Auto Cad ( bắt buộc ) và các phần mềm chuyên ngành.
- Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, sẵn sàng chịu được áp lực công việc cao, có trách nhiệm.
Tại Công ty TNHH Môi trường Tầm Nhìn Xanh Thì Được Hưởng Những Gì
- Có cơ hội làm việc trực tiếp với các chuyên gia nước ngoài tại các dự án của tập đoàn trong và ngoài nước.
- Có cơ hội tiếp cận các công nghệ xử lý nước tiên tiến của tập đoàn.
- Có cơ hội tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ quốc tế tại các chi nhánh của tập đoàn tại nước ngoài.
- Thưởng, BHXH, phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của công ty.
- Được nghỉ các ngày lễ tết theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Môi trường Tầm Nhìn Xanh
