Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 463 Quốc Lộ 13, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Thực hiện thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió (sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) cho các dự án dân dụng và công nghiệp.

Tính toán tải lạnh, tải nhiệt cho các công trình khác nhau.

Lựa chọn thiết bị điều hòa không khí, thông gió phù hợp (máy lạnh, quạt, ống gió,...) dựa trên yêu cầu kỹ thuật và ngân sách.

Sử dụng phần mềm thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió chuyên nghiệp (AutoCAD, Revit, HAP,...) để tạo bản vẽ kỹ thuật.

Lập dự toán chi phí cho hệ thống hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

Giám sát quá trình thi công, lắp đặt và vận hành hệ thống điều hòa không khí, thông gió.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tham gia vào các cuộc họp với khách hàng và các bên liên quan để thảo luận về thiết kế và thi công.

Báo cáo công việc cho Trưởng phòng.

Thực hiện công việc theo yêu cầu Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành Điện Lạnh - Nhiệt Lạnh.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế Thiết Kế Điện Lạnh, Nhiệt Lạnh.

Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên dụng như AutoCAD, EPLAN, Dialux (hoặc các phần mềm tương đương).

Hiểu biết về các tiêu chuẩn, quy chuẩn về Thiết Kế Điện Lạnh, Nhiệt Lạnh của Việt Nam và quốc tế.

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán và quản lý chi phí.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng giải quyết vấn đề, chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH HACO

