Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
- Hồ Chí Minh: Lầu 4, 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
• Đề xuất phương án và tính toán thiết kế kết cấu cho các hạng mục công trình
• Có khả năng thực hiện các thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiêp
• Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong công việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi
• Kiểm tra phối hợp với các bộ môn khác để triển khai thiết kế chi tiết.
• Tuân thủ, thực hiện và chịu trách nhiệm về công việc do cấp trên giao phó.
• Chủ động trong công việc và thực hiện theo tiến độ được giao.
• Ưu tiên kỹ năng đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc bằng tiếng anh.
***ĐIA ĐIỂM LÀM VIỆC
- HCM office: Lầu 1-2- 4, 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
- HN office: Lầu 8, Tòa nhà PV oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, HN
- Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 8:30AM đến 5.30PM
- Yêu cầu làm việc ngoài giờ vào cuối tuần hoặc ca đêm theo tiến độ dự án sẽ được thông báo trước.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI