Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TW-ASIA CONSULTANTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Đề xuất phương án và tính toán thiết kế kết cấu cho các hạng mục công trình

• Có khả năng thực hiện các thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiêp

• Có khả năng làm việc độc lập, tự chủ trong công việc, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

• Kiểm tra phối hợp với các bộ môn khác để triển khai thiết kế chi tiết.

• Tuân thủ, thực hiện và chịu trách nhiệm về công việc do cấp trên giao phó.

• Chủ động trong công việc và thực hiện theo tiến độ được giao.

• Ưu tiên kỹ năng đọc hiểu các tài liệu liên quan đến công việc bằng tiếng anh.

***ĐIA ĐIỂM LÀM VIỆC

- HCM office: Lầu 1-2- 4, 52 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM

- HN office: Lầu 8, Tòa nhà PV oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, HN

- Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 8:30AM đến 5.30PM

- Yêu cầu làm việc ngoài giờ vào cuối tuần hoặc ca đêm theo tiến độ dự án sẽ được thông báo trước.