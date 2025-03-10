Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện vẽ shopdrawing: bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết (一般図・詳細図・現寸) dự án kết cấu thép
- Thực hiện các tác vụ trên phần mềm 2D, 3D: Autocad, Real4
- Xử lí thông tin dự án với khách hàng
- Làm dự toán dự án kết cấu thép.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên nếu có kinh nghiệm về ngành vẽ kết cấu thép
- Năng động, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt với mọi người.
- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng.
- Năng động, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt với mọi người.
- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng.
Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty (1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2024, trung bình 3.5 tháng lương)
- Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường. Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)
- Phúc lợi định kỳ: Lễ Tết, 30/4&1/5, Quốc khánh, Trung thu, Giáng sinh, ...
- Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện
- Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
- Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL
