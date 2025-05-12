Tuyển Kỹ sư thiết kế Indochina Junk JSC làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Số 1 - Đường Hạ Long - Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc và chuyển các bản vẽ từ 2D sang mô hình 3D (và ngược lại) chuyên ngành tàu thủy.

- Kiểm tra, bóc tách vật tư từ mô hình 3D hoặc 2D.

- Thực hiện công tác chuẩn bị thi công, triển khai thi công phần vỏ tàu khi nhận được kế hoạch từ phòng kỹ thuật

- Khảo sát, giám sát, nghiệm thu, quyết toán quá trình thi công tàu.

- Theo dõi, kiểm soát vật tư theo hạng mục thi công.

- Nắm được các tiêu chuẩn hàn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đằng, Đại học chuyên ngành thiết kế và đóng tàu.

- Ứng viên có 5 năm kinh nghiệm ngành đóng tàu

- Có khả năng quản lý và điều động nhân sự

- AutoCAD là phần mềm bắt buộc. Tin học văn phòng (Word, Excel)

- Năng động và tự giác trong công việc

- Cẩn thận, giao tiếp tốt, hòa đồng, thân thiện.

Tại Indochina Junk JSC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 20 - 30 triệu/tháng

- Đóng BHXH, nghỉ phép năm và các chế độ theo luật đầy đủ

- Môi trường làm việc năng động, được đào tạo trong quá trình làm việc

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: thăm hỏi, sinh nhật, lễ tết, bảo hiểm sức khỏe...

- Thưởng lễ lớn, du lịch, hiếu, hỉ theo thỏa ước lao động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Indochina Junk JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin