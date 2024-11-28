Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Kỹ sư môi trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Quỳnh Lập, Hoàng Mai, Nghệ An, Hoàng Mai

- Toàn Quốc, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Cập nhật các Quy định của Pháp luật về môi trường;
Thực hiện triển khai các thủ tục pháp lý, theo dõi giám sát quan trắc môi trường định kỳ;
Kiểm tra hệ thống nước thải, Hiệu ứng nhà kính, khí thải;
Đánh giá các mối nguy hại phát sinh tại nhà máy;
Thực hiện, duy trì hệ thống quản lý Môi trường ISO 14001......

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tuổi từ 22-33, tốt nghiệp Đại học trở lên
Các chuyên ngành về Tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường... hoặc các chuyên môn liên quan
Sức khỏe tốt, chăm chỉ, trung thực, có tinh thần cầu tiến,…

Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp xúc, làm việc với các chuyên gia và các thiết bị máy móc hiện đại, có nhiều cơ hội thăng tiến;
Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định;
Được công ty mua Bảo hiểm tai nạn 24h với mức bồi thường lên đến 500 triệu đồng;
Thưởng tết tháng 13, sinh nhật, tết thiếu nhi,…;
Khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh nghề nghiệp;
Có 12 ngày phép/ năm, nghỉ hưởng nguyên lương
Phụ cấp làm việc nặng nhọc độc hại, phụ cấp thâm niên,... theo quy định;
Hỗ trợ cơm ca, hiếu hỉ, sinh nhật, Du lịch nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN 1-8, KCN Đông Hồi, xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

