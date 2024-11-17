Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư địa chất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Long Biên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình.
- Xây dựng, đề xuất quy trình khảo sát, đo đạc công trình.
- Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.
- Báo cáo công việc theo quy trình.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp Đại học – chuyên ngành chuyên ngành trắc địa
-Có 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan;
-Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa: máy kinh vĩ, máy thủy bình .....
-Chịu được áp lực công việc cao; có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
-Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;
-Có 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan;
-Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa: máy kinh vĩ, máy thủy bình .....
-Chịu được áp lực công việc cao; có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
-Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến,
- Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, annual trips, barbecues, ...,
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến,
- Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, annual trips, barbecues, ...,
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI