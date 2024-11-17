Tuyển Kỹ sư địa chất CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư địa chất Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Lập phương án và kế hoạch trắc đạc, quản lý, thực hiện công tác đo đạc, trắc địa tại công trình.

- Xây dựng, đề xuất quy trình khảo sát, đo đạc công trình.

- Phối hợp thực hiện hồ sơ nghiệm thu, hoàn công.

- Báo cáo công việc theo quy trình.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học – chuyên ngành chuyên ngành trắc địa

-Có 02 năm kinh nghiệm tại các vị trí liên quan;

-Sử dụng thành thạo các loại máy trắc địa: máy kinh vĩ, máy thủy bình .....

-Chịu được áp lực công việc cao; có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

-Thành thạo các phần mềm vi tính chuyên môn và văn phòng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn

- Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến,

- Tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, annual trips, barbecues, ...,

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động, nghỉ phép, được tham gia đóng BHXH, BHYT.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG SCG Pro Company

