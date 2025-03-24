Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ làm việc tại Bình Định thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: - Bình Định

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Tham gia công tác kỹ thuật thi công tại công trường các dự án CỌC NỀN MÓNG, HẠ TẦNG KỸ THUẬT, HẠ TẦNG GIAO THÔNG liên quan đến các sản phẩm của công ty như Cọc bê tông, Cấu kiến bê tông đúc sẵn, bê tông lắp ghép....

Triển khai và giám sát quá trình thi công theo biện pháp thi công được duyệt cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà nước được Chủ đầu tư yêu cầu áp dụng vào thi công công trình.

Thực hiện kiểm tra hoặc nghiệm thu cọc trước khi tiến hành thi công đóng/ ép/ khoan hạ cọc.

Ghi nhật ký thi công công trình. Theo dõi số lượng, chất lượng cọc về công trường và báo cáo hàng ngày.

Lập biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng với chủ đầu tư/Tổng thầu/Tư vấn giám sát vào cuối mỗi ngày.

Quản lý hồ sơ, tài liệu bản vẽ kỹ thuật thuộc phạm vi công việc của mình được giao.

Quản lý các số liệu kỹ thuật thu thập trong quá trình thi công.

Quản lý bản vẽ thi công và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác liên quan đến công trình.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chỉ huy trưởng.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cho Chỉ huy trưởng định kỳ hàng ngày, tuần, tháng và đột xuất theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng, Dân dụng, Giao thông , Kỹ thuật, cầu đường..

Sẵn sàng tham gia các dự án ở tỉnh phân trong khu vực Miền Trung (Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi,...)

Thành thạo tin học văn phòng, đọc được bản vẽ kỹ thuật

Ưu tiên ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm làm giám sát kỹ thuật tại công trường thi công xây dựng hoặc mới ra trường và có định hướng, kiến thức nền tảng tốt trong mảng thi công quản lý dự án sẽ được đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ Thì Được Hưởng Những Gì

Khung Lương: 10 - 13 triệu, cơ chế lương khoán nên sau kỳ quyết toán sản lượng tốt sẽ có thu nhập cao hơn.

Chế độ bảo hiểm, du Lịch, công tác phí, đi lại, ở tại khu vực dự án

Đồng phục, chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe.

Đào tạo, tăng lương, phụ cấp thâm niên

Nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin