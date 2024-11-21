Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Triển khai bản vẽ thi công ra hiện trường
- Bóc tách khối lượng để thanh toán khối lượng với chủ đầu tư,thầu chính
- Điều động, sắp xếp nhân sự, máy móc để hoàn thành công việc được công ty giao.
- Đại diện công ty trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư, thầu chính.
- Báo cáo trực tiếp với ban giám đốc công ty về tiến độ và chất lượng công trình.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, giao thông vận tải, cầu đường.
Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm (sẽ được công ty đào tạo)
Có thể đi dự án , di chuyển nhiều địa điểm

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của luật lao động hiện hành.
Lương (chưa có kinh nghiệm): 13.000.000 vnd (bao gồm lương cứng: 10.000.000 vnd + phụ cấp: 3.000.000 vnd)
Lương (có kinh nghiệm): 15.000.0000 - 20.000.000 vnd (bao gồm lương cứng: 12.000.000 - 17.000.000 vnd + phụ cấp 3.000.000 vnd)
Được thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 Đường DT741, ấp 3, Xã Tiến Hưng, Thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất