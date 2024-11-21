Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Triển khai bản vẽ thi công ra hiện trường

- Bóc tách khối lượng để thanh toán khối lượng với chủ đầu tư,thầu chính

- Điều động, sắp xếp nhân sự, máy móc để hoàn thành công việc được công ty giao.

- Đại diện công ty trao đổi trực tiếp với chủ đầu tư, thầu chính.

- Báo cáo trực tiếp với ban giám đốc công ty về tiến độ và chất lượng công trình.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng chuyên ngành xây dựng, giao thông vận tải, cầu đường.

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm (sẽ được công ty đào tạo)

Có thể đi dự án , di chuyển nhiều địa điểm

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của luật lao động hiện hành.

Lương (chưa có kinh nghiệm): 13.000.000 vnd (bao gồm lương cứng: 10.000.000 vnd + phụ cấp: 3.000.000 vnd)

Lương (có kinh nghiệm): 15.000.0000 - 20.000.000 vnd (bao gồm lương cứng: 12.000.000 - 17.000.000 vnd + phụ cấp 3.000.000 vnd)

Được thưởng lương tháng 13 và theo hiệu quả làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN LỘC TRANG TRÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin