Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 982 Tạ Quang Bửu P6,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Trực tiếp theo dõi hoạt động thi công hàng ngày tại công trình

• Lập kế hoạch thi công cho từng công trình, từng tổ đội thực hiện và báo cáo tiến độ hàng ngày.

• Kiểm tra chất lượng thẩm mỹ cũng như kỹ thuật từng hạng mục đúng với bảng vẽ khai triển 2D &3D.

• Chịu trách nhiệm đăng ký thi công, che chắn công trình và nghiệm thu với toà nhà.

• Bảo vệ tài sản của chủ đầu tư ko bị hư hại, không gây thiệt hại về tiền cho Công ty

• Phối hợp với các bên liên quan tổ chức nghiệm thu các hạng mục đã hoàn thành, nghiệm thu toàn bộ công trình (với nhà thầu chính, các nhà thầu phụ)

• Lập biên bản nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình được giao và Chịu trách nhiệm về khối lượng nghiệm thu với các nhà thầu, không để xảy ra sai sót, gian lận trong đo đạc

• Mua đồ đúng giá, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý, BGĐ

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Độ tuổi: từ 25-35 tuổi

• Bạn đã tốt nghiệp đại học hoặc trình độ tương đương

• Sử dụng thành thạo các phần mềm triển khai: Autocad, Layout Sketchup, Sketchup..

• Biết kỹ năng tin học cơ bản: Words, Excel...

• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong việc quản lý, giám sát thi công

• Khả năng làm việc độc lập & làm việc nhóm tốt

• Có khả năng đưa ra quyết định

• Có sức khỏe tốt

• Thái độ làm việc tốt: Tinh thần trách nhiệm cao, tôn trọng đồng nghiệp, chủ động trong công việc.

• Có tham vọng và không ngừng phát triển bản thân

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương hàng tháng : 8-12tr/tháng + Thưởng dự án + phụ cấp

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức

• Cơ hội được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng & nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc.

• Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Lễ , Tết, Lương tháng 13…

• Thời gian làm việc: 8:00 – 17:00 từ T2 -> T7 (nghỉ CN)

• Địa chỉ văn phòng: 982 Tạ Quang Bửu, p6, Q8 TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

