Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Các cao ốc văn phòng Phan đăng lưu,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Giám sát thi công các sản phẩm nhôm kính tại công trình
- Theo dõi hồ sơ, dự toán, thanh toán chi phí công trình, nghiệm thu
- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phát sinh trong thực tế thi công tại công trường;
- Theo dõi và kịp thời thực hiện các công tác về nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
- Báo cáo giám sát, mặt kỹ thuật, tác phong công trình, tuân thủ theo nội quy và quy định công ty
- Địa điểm làm việc:Được chọn 1 trong các địa điểm
+ Ứng viên ở khu vực TP. HCM nếu mong muốn làm ở các công trình Miền Nam hoặc Miền Bắc thì công ty vẫn nhận ( có hỗ trợ chi phí)
+ TP. HCM : các cao ốc văn phòng Phan đăng lưu
+ Sapa - Lào Cai
+ Vũng Tàu: The Maris Vũng Tàu

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực nhôm kính ( Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo )
- Thành thạo các phần mềm thiết kế Autocad, Microsort Office, Sketchup (nếu có), …
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
- Phỏng vấn online và làm tại các tỉnh đã ứng tuyển

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 7 - 20 triệu/tháng bao gồm: Lương cứng + công tác phí theo chính sách Công ty
+ Chưa có kinh nghiệm: 7 - 9 triệu/ tháng
+ Dưới 2 năm kinh nghiệm: 9 -15 triệu/ tháng
+ Trên 2 năm kinh nghiệm: trên 15++ triệu (thỏa thuận theo năng lực thực tế)
- Ứng viên ở khu vực Hà Nội, có hỗ trợ xe đưa rước MIỄN PHÍ tới công trình
- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;
- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN…), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao…);
- Phép năm đầy đủ: 12 ngày phép/ năm
- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;
- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.
- Cơ hội thăng tiến nhanh và luôn mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 54/24 Đường 281 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

