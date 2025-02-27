Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Các cao ốc văn phòng Phan đăng lưu,Hồ Chí Minh

Giám sát dự án/công trình/thi công

- Giám sát thi công các sản phẩm nhôm kính tại công trình

- Theo dõi hồ sơ, dự toán, thanh toán chi phí công trình, nghiệm thu

- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phát sinh trong thực tế thi công tại công trường;

- Theo dõi và kịp thời thực hiện các công tác về nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu lắp đặt, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng

- Báo cáo giám sát, mặt kỹ thuật, tác phong công trình, tuân thủ theo nội quy và quy định công ty

- Địa điểm làm việc:Được chọn 1 trong các địa điểm

+ Ứng viên ở khu vực TP. HCM nếu mong muốn làm ở các công trình Miền Nam hoặc Miền Bắc thì công ty vẫn nhận ( có hỗ trợ chi phí)

+ TP. HCM : các cao ốc văn phòng Phan đăng lưu

+ Sapa - Lào Cai

+ Vũng Tàu: The Maris Vũng Tàu

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực nhôm kính ( Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo )

- Thành thạo các phần mềm thiết kế Autocad, Microsort Office, Sketchup (nếu có), …

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, sáng tạo, ham học hỏi trong công việc, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

- Phỏng vấn online và làm tại các tỉnh đã ứng tuyển

Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ: 7 - 20 triệu/tháng bao gồm: Lương cứng + công tác phí theo chính sách Công ty

+ Chưa có kinh nghiệm: 7 - 9 triệu/ tháng

+ Dưới 2 năm kinh nghiệm: 9 -15 triệu/ tháng

+ Trên 2 năm kinh nghiệm: trên 15++ triệu (thỏa thuận theo năng lực thực tế)

- Ứng viên ở khu vực Hà Nội, có hỗ trợ xe đưa rước MIỄN PHÍ tới công trình

- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN…), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao…);

- Phép năm đầy đủ: 12 ngày phép/ năm

- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;

- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

- Cơ hội thăng tiến nhanh và luôn mở rộng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Tân Nam Lộc

