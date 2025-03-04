Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Mức lương 11 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 11 - 30 Triệu

Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công các hệ thống điện nhẹ (mạng LAN, camera, báo cháy, âm thanh, kiểm soát ra vào…)

Lập kế hoạch, phân công công việc, đảm bảo tiến độ công trình

Hướng dẫn đội ngũ thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động

Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư, xử lý các vấn đề phát sinh

Cập nhật bản vẽ Shop Drawing(bản vẽ thi công chi tiết)khi có thay đổi mặt bằng thực tế

Kiểm soát vật tư, đề xuất bổ sung khi cần thiết

Ghi nhật ký công trình, báo cáo tiến độ hàng ngày

Kiểm tra nghiệm thu, bàn giao hệ thống và hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 – 40 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT, Viễn thông, Điện tử, Điện, Xây dựng

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thi công + 1 năm giám sát công trình điện nhẹ

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo AutoCAD, Microsoft Office

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm

Sẵn sàng đi công trình tỉnh dài ngày theo yêu cầu dự án

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư

Có trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần

Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 11 triệu – 30 triệu/tháng

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

Phụ cấp công tác, hỗ trợ ăn ở khi đi công trình

Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu

