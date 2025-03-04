Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu

Mức lương
11 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 11 - 30 Triệu

Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công các hệ thống điện nhẹ (mạng LAN, camera, báo cháy, âm thanh, kiểm soát ra vào…)
Lập kế hoạch, phân công công việc, đảm bảo tiến độ công trình
Hướng dẫn đội ngũ thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động
Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư, xử lý các vấn đề phát sinh
Cập nhật bản vẽ Shop Drawing(bản vẽ thi công chi tiết)khi có thay đổi mặt bằng thực tế
Kiểm soát vật tư, đề xuất bổ sung khi cần thiết
Ghi nhật ký công trình, báo cáo tiến độ hàng ngày
Kiểm tra nghiệm thu, bàn giao hệ thống và hướng dẫn sử dụng

Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 – 40 tuổi, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chịu khó
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT, Viễn thông, Điện tử, Điện, Xây dựng
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thi công + 1 năm giám sát công trình điện nhẹ
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo AutoCAD, Microsoft Office
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm
Sẵn sàng đi công trình tỉnh dài ngày theo yêu cầu dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư
Có trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần

Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực và được trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn từ 11 triệu – 30 triệu/tháng
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Phụ cấp công tác, hỗ trợ ăn ở khi đi công trình
Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

