Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu
- Hồ Chí Minh:
- 92K Nguyễn Thái Sơn, Phường 3,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 11 - 30 Triệu
Giám sát và kiểm tra chất lượng thi công các hệ thống điện nhẹ (mạng LAN, camera, báo cháy, âm thanh, kiểm soát ra vào…)
Lập kế hoạch, phân công công việc, đảm bảo tiến độ công trình
Hướng dẫn đội ngũ thi công đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn lao động
Phối hợp với nhà thầu, chủ đầu tư, xử lý các vấn đề phát sinh
Cập nhật bản vẽ Shop Drawing(bản vẽ thi công chi tiết)khi có thay đổi mặt bằng thực tế
Kiểm soát vật tư, đề xuất bổ sung khi cần thiết
Ghi nhật ký công trình, báo cáo tiến độ hàng ngày
Kiểm tra nghiệm thu, bàn giao hệ thống và hướng dẫn sử dụng
Với Mức Lương 11 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành CNTT, Viễn thông, Điện tử, Điện, Xây dựng
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm thi công + 1 năm giám sát công trình điện nhẹ
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, thành thạo AutoCAD, Microsoft Office
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm
Sẵn sàng đi công trình tỉnh dài ngày theo yêu cầu dự án
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với nhà thầu, chủ đầu tư
Có trách nhiệm, kỷ luật cao, sẵn sàng làm ngoài giờ khi cần
Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
Phụ cấp công tác, hỗ trợ ăn ở khi đi công trình
Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Siêu Thị Viễn Thông - Công ty CP Viễn Thông Á Châu
