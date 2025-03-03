Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON FRAVIA SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Villa C7, 200A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tiếp nhận công trình (bao gồm các tài liệu liên quan) từ quản lý dự án

- Thực hiện khảo sát, đo đạc thực tế tại công trình

- Thực hiện bảng kế hoạch tiến độ thi công, gửi cho quản lý dự án

- Triển khai với đội thợ

- Đề xuất chi phí, vật tư cho công trình

- Kết nối các đơn vị thi công trong công trình theo kế hoạch thi công (thô, M&E, Nội thất, nhôm kính...)

- Trực tiếp điều phối, giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh tại công trình

- Trực tiếp báo cáo bằng hình ảnh thực tế thi công tại công trình (theo ngày)

- Tư vấn các giải pháp thi công, chịu trách nhiệm về kỹ thuật chuyên môn tại công trình

- Lập tiến độ thi công.

- Làm hồ sơ hoàn công công trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm giám sát thi công hoàn thiện, giám sát nội thất, có kinh nghiệm về kiến trúc ít nhất 2 năm trở lên là 1 lợi thế

- Thái độ hòa nhã, tác phong chuyên nghiệp. Linh hoạt xử lý những tình huống phát sinh trong công việc.

- Chủ động trong công việc. Biết phối hợp với các đồng nghiệp khác để hoàn thành công việc chung.

- Làm việc Có trách nhiệm

- Cẩn thận, tỉ mỉ, quan tâm đến việc kiểm tra các chi tiết

- Trung thực

Yêu cầu đặc biệt:

- Giải quyết công việc tại công trình: 80%

- Paper work (Làm bảng tiến độ, chụp ảnh, gửi ảnh báo cáo, check email, trả lời email, làm thủ tục trình kí, tạm ứng): 20%

- Sử dụng được Ms Office, excel, email, CAD ...là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON FRAVIA SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 – 15 triệu + % thưởng công trình

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Được đóng BHXH, theo quy định của nhà nước

- Được hưởng các chế độ khác của công ty: thưởng lễ tết , du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAISON FRAVIA SÀI GÒN

