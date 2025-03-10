Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần F24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần F24 Việt Nam
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 236G/19 Tam Bình Tam Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Theo dõi tiến độ thi công công trình, dự án.
- Kiểm tra, lập hồ sơ nghiệm thu
- Triển khai bản vẽ cho tổ đội thi công, kiểm soát tiến độ thi công, khảo sát...
- Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm
- Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến
- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc
Tại Công ty Cổ phần F24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Company trip
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
- Nghỉ lễ +Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty
- Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần F24 Việt Nam
