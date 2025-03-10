Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần F24 Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 236G/19 Tam Bình Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Theo dõi tiến độ thi công công trình, dự án.

- Kiểm tra, lập hồ sơ nghiệm thu

- Triển khai bản vẽ cho tổ đội thi công, kiểm soát tiến độ thi công, khảo sát...

- Hoàn thành các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm

- Cẩn thận, chịu khó, có tinh thần cầu tiến

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ phần F24 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Company trip

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc

- Nghỉ lễ +Thưởng lễ, thưởng Tết theo tình hình kinh doanh công ty

- Chế độ hiếu hỷ, tổ chức sinh nhật,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần F24 Việt Nam

