Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập kế hoạch thi công

Chủ động sắp xếp tổ chức quản lý thi công tại công trình

Nghiệm thu với khách hàng và thầu phụ.

Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kiến trúc, nội thất…

Có kinh nghiệm thi công và giám sát các công trình xây dựng, nội thất ít nhất 2 năm

Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và xử lý tốt các công việc tại công trình

Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…)

Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty

Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin