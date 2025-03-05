Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 215 Bưng Ông Thoàn, Phường Tăng Nhơn Phú B,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tiếp nhận và nghiên cứu hồ sơ thiết kế, lập kế hoạch thi công
Chủ động sắp xếp tổ chức quản lý thi công tại công trình
Nghiệm thu với khách hàng và thầu phụ.
Chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trên công trình của dự án đảm nhiệm.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng Chuyên ngành kiến trúc, nội thất…
Có kinh nghiệm thi công và giám sát các công trình xây dựng, nội thất ít nhất 2 năm
Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và xử lý tốt các công việc tại công trình
Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc
Có kinh nghiệm thi công và giám sát các công trình xây dựng, nội thất ít nhất 2 năm
Có hiểu biết vững vàng về các biện pháp thi công và xử lý tốt các công việc tại công trình
Giao tiếp tốt, năng động, trách nhiệm cao với công việc
Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15-20 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…)
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,…)
Tham gia các kỳ nghỉ và sự kiện văn hóa cùng công ty
Ngày bắt đầu đi làm: Ngay sau khi công ty phỏng vấn đạt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Eco Factory Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI