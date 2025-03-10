Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1, Tòa nhà PLS, Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Báo cáo các Chủ trì, kiểm tra lập kế hoạch thi công (tiến độ, nhân lực, phương án, hồ sơ thi công) của các thầu phụ
• Phát hiện, đề xuất giải quyết, cập nhật tất cả các vấn đề phát sinh trong công trình với các Chủ trì
• Kiểm tra và giám sát trực tiếp công tác thi công, phối hợp với các tổ đội và thầu phụ để thúc đẩy công việc, đảm bảo tiến độ
• Phối hợp với phòng ban kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thi công tại công trình, đảm bảo thực hiện đúng các bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và số lượng đã được phê duyệt.
• Cập nhật hình ảnh, tiến độ thi công, báo cáo mỗi ngày việc ở công trình với cấp trên
• Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về bản vẽ kỹ thuật, quy trình thi công
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm nhóm hiệu quả, phối hợp nhiều bộ phận liên quan
Am hiểu về vật liệu nội thất, M&E là một lợi thế
Chịu được áp lực công việc, sáng tạo, chủ động đề xuất trong công việc
Trung thực, cẩn thận, năng động, có tính trách nhiệm và tự giác cao
Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về xây dựng và an toàn lao động.
Có sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, giờ giấc phát sinh
Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Hoàn 15% lương / 2 tháng thử việc khi nhân viên gắn bó đủ 12 tháng với công ty
Nhân viên gắn bó với công ty trên năm năm được cấp thêm bảo hiểm sức khỏe
Đánh giá xét tăng lương 2 lần/năm.
Tiệc dinner team, du lịch team building hàng năm.
Môi trường làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến và phát triển năng lực nghề nghiệp.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Nghỉ phép, lễ Tết theo quy định của Nhà nước và công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH THIẾT KẾ THI CÔNG HI – HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
