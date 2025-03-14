Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần VIMECO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Tp. Móng Cái, Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Là kỹ sư xây dựng/giao thông, bạn sẽ đảm nhiệm các nhiệm vụ sau:



- Xây dựng và quản lý hồ sơ thanh toán, quyết toán công trình hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các dự án đường, cống trên, cống hộp, rãnh, vỉa hè và các công trình khác.

- Thực hiện bóc tách khối lượng, lập hồ sơ quản lý chất lượng và hồ sơ thanh toán cho các công trình xây dựng.

- Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng và an toàn trong quá trình xây dựng.

- Xây dựng và quản lý hồ sơ kỹ thuật, bao gồm thiết kế, bản vẽ, và các tài liệu liên quan đến công trình xây dựng.

- Làm việc cùng với các bộ phận khác để đảm bảo rằng các công trình xây dựng được hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng và ngân sách.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng hoặc Giao thông vận tải.

* Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc giao thông vận tải.

* Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư xây dựng hoặc giao thông vận tải.

* Có kiến thức sâu rộng về các quy định và tiêu chuẩn xây dựng, bao gồm cả các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

* Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý dự án, bao gồm cả kỹ năng phân tích và đánh giá rủi ro.

* Có kỹ năng sử dụng các phần mềm thiết kế và quản lý dự án xây dựng, như Autodesk, Revit, hoặc Primavera.

Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, 13 tháng lương (theo quy định của Bộ Tài chính Việt Nam)

- Hỗ trợ bữa trưa và bữa tối cho nhân viên

- Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp

- 12 ngày phép năm và 3 ngày phép không lương

- Hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú khi công tác

- Chế độ nghỉ mát hàng năm cho nhân viên có thời gian làm việc trên 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VIMECO

