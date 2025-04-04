Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 22 - 26 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Dự án thủy điện Nam Sam 3A
- Huaphan
- Lào
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 22 - 26 Triệu
- Thanh toán, quyết toán, đối chiếu vật tư, công nợ các tổ đội, nhà thầu.
- Tổng hợp chấm công nhân công người Lào.
- Lập báo cáo chi phí giá thành.
- Kiểm soát công tác cung ứng vật tư, kho.
- Kiểm soát chi phí Dự án.
Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ cao đẳng trở lên.
- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.
- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.
Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...
- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company
