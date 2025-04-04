Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company làm việc tại Nghệ An thu nhập 22 - 26 Triệu

Mức lương 22 - 26 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Dự án thủy điện Nam Sam 3A - Huaphan - Lào, Thành phố Hà Tĩnh

Kỹ sư xây dựng

- Thanh toán, quyết toán, đối chiếu vật tư, công nợ các tổ đội, nhà thầu.

- Tổng hợp chấm công nhân công người Lào.

- Lập báo cáo chi phí giá thành.

- Kiểm soát công tác cung ứng vật tư, kho.

- Kiểm soát chi phí Dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan từ cao đẳng trở lên.

- Thành thạo office, am hiểu pháp luật về việc thành lập hợp đồng kinh tế xây dựng.

- Trung thực, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc độc lập.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: nghỉ phép, thưởng lễ tết, thưởng cuối năm, thưởng cuối công trình, du lịch hè, teambuilding,...

- Hỗ trợ nhà ở, đi lại đối với nhân sự làm việc tại Dự án.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức và năng lực theo chương trình đào tạo của Công ty.

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

