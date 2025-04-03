Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: - Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc liên quan đến hiện trường

Triển khai, tổ chức giám sát tổ đội thi công ngoài hiện trường

Thực hiện bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ và vẽ biện pháp thi công

Tính toán khối lượng cho thầu phụ, tổ đội

Tổ chức quản lý đề nghị vật tư

Các công việc khác theo phân công chi tiết của chỉ huy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đăng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp

Có từ 2 năm kinh nghiệm thi công hiện trường

Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành

Chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên

Công ty phụ cấp tiền ở + ăn

Lương tháng 13 + thưởng

Tham gia BHXH theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin