Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI làm việc tại Cao Bằng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Cao Bằng:
- Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc liên quan đến hiện trường
Triển khai, tổ chức giám sát tổ đội thi công ngoài hiện trường
Thực hiện bóc tách khối lượng công trình, lập tiến độ và vẽ biện pháp thi công
Tính toán khối lượng cho thầu phụ, tổ đội
Tổ chức quản lý đề nghị vật tư
Các công việc khác theo phân công chi tiết của chỉ huy
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đăng trở lên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
Có từ 2 năm kinh nghiệm thi công hiện trường
Sử dụng tốt các phần mềm chuyên ngành
Chịu khó, trung thực
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên
Công ty phụ cấp tiền ở + ăn
Lương tháng 13 + thưởng
Tham gia BHXH theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
