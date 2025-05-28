Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn FAC làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - Thừa Thiên Huế

Đọc bản vẽ thiết kế, dự toán

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của việc đầu tư và việc tuân thủ trình tự thủ tục đầu tư xây dựng dự án

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư cho toàn bộ dự án, số vốn đầu tư cấp phát qua các năm, tổng số vốn đầu tư thực hiện cho công trình, vốn đầu tư thực hiện qua các năm

Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp các hạng mục công trình và toàn bộ dự án

Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư thiết bị

Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác, việc phân bổ các chi phí này cho các hạng mục công trình

Kiểm tra báo cáo quyết toán và hồ sơ quyết toán dự án

Tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành xây dựng;

Vi tính văn phòng thành thạo;

Nắm bắt rõ trình tự, quy trình đầu tư công, các văn bản pháp luật liên quan trong lĩnh vực thi công;

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong chuyên môn;

Ứng viên có kinh nghiệm trong việc kiểm toán xây dựng cơ bản hoặc quản lý dự án sẽ được ưu tiên.

Mức lương/thưởng: Lương/thưởng tùy theo kinh nghiệm và năng lực của ứng viên (có thể đàm phán).

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Công ty: Thưởng lễ, tết, Du lịch hàng năm.

Hưởng các chế độ ưu đãi và khen thưởng theo quy chế Công ty, chế độ BHYT, BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đào tạo nâng cao chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thuận lợi, thân thiện.

Cụ thể sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

