Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Nơi làm việc: Kho Mekong

Sửa chữa thiết bị điện, vệ sinh tủ điện, thay thế linh kiện bị hỏng

Kiểm đếm số lượng vật tư trước khi chuyển xuống công trình

Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên

Nơi làm việc: Công trình

Thực hành thi công, lắp đặt hệ thống điện nước dân dụng.

Thực hành bảo dưỡng, xử lý sự cố phát sinh

Đấu tủ điện

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành liên quan đến Điện - Điện tử; Điện tự động hóa; Điện lạnh

Hiểu được sơ đồ nguyên lý, đọc được bản vẽ công trình.

Có thể tăng ca tùy theo khối lượng công việc

Thời gian làm việc tối thiểu 4 ngày/ tuần

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 120.000 đ/ngày tháng đầu tiên; 140.000 đ/ngày từ tháng thứ 2 trở đi

Phụ cấp: cơm trưa, chi phí đi lại, chuyên cần (đối với sinh viên thực tập tại các công trình ngoài TP.HCM)

Hỗ trợ chỗ ở (đối với sinh viên thực tập tại công trình ngoài thành phố HCM)

Cung cấp đồ bảo hộ, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đào tạo và trải nghiệm các công việc về sửa chữa điện nước dân dụng

Đóng dấu mộc (dấu đỏ) chứng nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG

