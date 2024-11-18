Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Nơi làm việc: Kho Mekong
Sửa chữa thiết bị điện, vệ sinh tủ điện, thay thế linh kiện bị hỏng
Kiểm đếm số lượng vật tư trước khi chuyển xuống công trình
Thực hiện các công việc có liên quan theo yêu cầu của cấp trên
Nơi làm việc: Công trình
Thực hành thi công, lắp đặt hệ thống điện nước dân dụng.
Thực hành bảo dưỡng, xử lý sự cố phát sinh
Đấu tủ điện

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các ngành liên quan đến Điện - Điện tử; Điện tự động hóa; Điện lạnh
Hiểu được sơ đồ nguyên lý, đọc được bản vẽ công trình.
Có thể tăng ca tùy theo khối lượng công việc
Thời gian làm việc tối thiểu 4 ngày/ tuần
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 120.000 đ/ngày tháng đầu tiên; 140.000 đ/ngày từ tháng thứ 2 trở đi
Phụ cấp: cơm trưa, chi phí đi lại, chuyên cần (đối với sinh viên thực tập tại các công trình ngoài TP.HCM)
Hỗ trợ chỗ ở (đối với sinh viên thực tập tại công trình ngoài thành phố HCM)
Cung cấp đồ bảo hộ, trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đào tạo và trải nghiệm các công việc về sửa chữa điện nước dân dụng
Đóng dấu mộc (dấu đỏ) chứng nhận thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ ĐIỆN MEKONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 313 Nguyễn Bình, Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

