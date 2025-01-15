Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

• Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm mới, thay đổi công đoạn, thay đổi thiết kế từ nhà cung cấp, kiểm tra cải tiến hệ thống chất lượng của nhà cung cấp linh kiện để đảm bảo cung cấp linh kiện tốt cho dây chuyền sản xuất hàng loạt;

• Hợp tác với các nhà cung cấp để tiến hành các dự án cải tiến nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Nhóm CIM 0,8);

• Thiết kế và lắp đặt các dây chuyền mới; Triển khai các sản phẩm mới trên dây chuyền sản xuất đã có;

• Giải quyết và hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề chất lượng của sản phẩm;

• Kaizen liên tục các công đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất;

• Lập kế hoạch/theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các cải tiến năng suất trên toàn nhà máy.