Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD

Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Mức lương
Từ 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô E

- 1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Từ 500 USD

• Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng đối với sản phẩm mới, thay đổi công đoạn, thay đổi thiết kế từ nhà cung cấp, kiểm tra cải tiến hệ thống chất lượng của nhà cung cấp linh kiện để đảm bảo cung cấp linh kiện tốt cho dây chuyền sản xuất hàng loạt;
• Hợp tác với các nhà cung cấp để tiến hành các dự án cải tiến nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Nhóm CIM 0,8);
• Thiết kế và lắp đặt các dây chuyền mới; Triển khai các sản phẩm mới trên dây chuyền sản xuất đã có;
• Giải quyết và hỗ trợ các bộ phận về các vấn đề chất lượng của sản phẩm;
• Kaizen liên tục các công đoạn nhằm tối ưu hoá quá trình sản xuất;
• Lập kế hoạch/theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện các cải tiến năng suất trên toàn nhà máy.

Với Mức Lương Từ 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam dưới 27 tuổi;
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí, kỹ thuật cơ khí, tự động hóa, cơ điện tử, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật luyện kim, vật lý kỹ thuật;
- Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc tiếng Anh trên 450 điểm Toeic.

Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DENSO Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội,

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

