Tuyển Thợ tiện CNC Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 277 Quốc lộ 1K, Kp5, P. Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

-Nhận bản vẽ và yêu cầu từ cấp trên.

- Lập trình, vận hành máy, set up phôi, dao

- Gia công chi tiết, kiểm soát chất lượng trong quá trình gia công.

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.

- Và các công việc phát sinh do quản lý yêu cầu khác

Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1-Chuyên môn: tốt nghiệp TC-CĐ chuyên nghành cơ khí chế tạo.

2-Kinh nghiệm:

-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận hành máy tiện

-Có kinh nghiệm lập trình máy, gia công hàng chi tiết

-Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

3-Tuổi tác: 24-30 tuổi .

Tại Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang Thì Được Hưởng Những Gì

• Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp

• Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, tang chế cụ thể từng trường hợp

• Các chương trình chăm lo cho con CB-NV

• Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang

