Tuyển Thợ tiện CNC Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 277 Quốc lộ 1K, Kp5, P. Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
-Nhận bản vẽ và yêu cầu từ cấp trên.
- Lập trình, vận hành máy, set up phôi, dao
- Gia công chi tiết, kiểm soát chất lượng trong quá trình gia công.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc.
- Và các công việc phát sinh do quản lý yêu cầu khác
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-Chuyên môn: tốt nghiệp TC-CĐ chuyên nghành cơ khí chế tạo.
2-Kinh nghiệm:
-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận hành máy tiện
-Có kinh nghiệm lập trình máy, gia công hàng chi tiết
-Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
3-Tuổi tác: 24-30 tuổi .
2-Kinh nghiệm:
-Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm vận hành máy tiện
-Có kinh nghiệm lập trình máy, gia công hàng chi tiết
-Có tinh thần trách nhiệm với công việc.
3-Tuổi tác: 24-30 tuổi .
Tại Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang Thì Được Hưởng Những Gì
• Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp
• Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, tang chế cụ thể từng trường hợp
• Các chương trình chăm lo cho con CB-NV
• Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
• Chính sách phúc lợi: sinh nhật, ốm đau, thai sản, cưới hỏi, tang chế cụ thể từng trường hợp
• Các chương trình chăm lo cho con CB-NV
• Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xe Nâng Tín Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI