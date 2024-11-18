Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Thợ tiện CNC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng máy móc sản xuất nhôm thanh định hình
Vận hành máy móc thiết bị công nghiệp liên quan đến lĩnh vực sản xuất nhôm
Hướng dẫn công nhân sản xuất vận hành máy móc sản xuất nhôm.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, tuổi đời từ 24 – 35 tuổi, Nam giới.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc. Thành thạo Autocad, tin học văn phòng
- Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận điều động, phân công công tác của lãnh đạo Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000đ - 10.000.000đ
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Cầu Khê Tang- Đường Cienco 5, Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

