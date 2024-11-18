Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Kỹ thuật sửa chữa, bảo dưỡng máy móc sản xuất nhôm thanh định hình

Vận hành máy móc thiết bị công nghiệp liên quan đến lĩnh vực sản xuất nhôm

Hướng dẫn công nhân sản xuất vận hành máy móc sản xuất nhôm.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sức khỏe tốt, tuổi đời từ 24 – 35 tuổi, Nam giới.

- Nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc. Thành thạo Autocad, tin học văn phòng

- Gắn bó lâu dài với Công ty, chấp nhận điều động, phân công công tác của lãnh đạo Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 9.000.000đ - 10.000.000đ

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NHÔM HOÀNG GIA

