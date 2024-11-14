Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng
- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh BN, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Nhân viên lập trình và vận hành phay CNC: tiếp nhận bản vẽ và lập trình 2D, 3D tùy theo loại hàng. Gá hàng trên máy và set dao
- Nhân viên vận hành máy Tiện CNC: lập trình và vận hành trên máy
- Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vận hành máy phay/tiện CNC
- Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí, bản vẽ kỹ thuật
- Xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, sức khỏe tốt
Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Từ 12-14tr/tháng (tùy theo năng lực, chưa bao gồm tăng ca)
- Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty, hỗ trợ ăn tăng ca.
- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm và xét tăng lương đột xuất theo năng lực
- Đóng BHXH, BHTNLĐ, BHYT, BHTN theo quy định
- Chế độ phép năm, hiểu hỉ, thưởng ngày lễ, thưởng tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
