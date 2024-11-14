Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 12 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Thợ tiện CNC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: KCN Đại Đồng

- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh BN, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Nhân viên lập trình và vận hành phay CNC: tiếp nhận bản vẽ và lập trình 2D, 3D tùy theo loại hàng. Gá hàng trên máy và set dao
- Nhân viên vận hành máy Tiện CNC: lập trình và vận hành trên máy
- Các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm vận hành máy phay/tiện CNC
- Có kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí, bản vẽ kỹ thuật
- Xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, trách nhiệm với công việc
- Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 12-14tr/tháng (tùy theo năng lực, chưa bao gồm tăng ca)
- Hỗ trợ cơm trưa miễn phí tại công ty, hỗ trợ ăn tăng ca.
- Chế độ tăng lương định kỳ hàng năm và xét tăng lương đột xuất theo năng lực
- Đóng BHXH, BHTNLĐ, BHYT, BHTN theo quy định
- Chế độ phép năm, hiểu hỉ, thưởng ngày lễ, thưởng tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

CÔNG TY TNHH DONGWOOST VINA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh BN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

