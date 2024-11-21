Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, Nhà Xưởng 3, Tòa nhà Hitech, Lô I3B, Đường N6, Khu CNC, Phường Tân Phú, Tp.Thủ Đức, Quận 9

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận.

Vận hành máy tiện CNC.

Đọc hiểu bản vẽ.

Biết sử dụng các dụng cụ đo kiểm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tiện.

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình trong công việc.

- Có thể làm việc xoay ca 12 tiếng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp cho những vị trí công việc đặc thù;

- Chế độ xem xét tăng lương gắn liền với hiệu quả công việc và hiệu quả hoạt động của Công ty

Thưởng:

- Thưởng nhân các ngày lễ tết và các sự kiện đặc biệt của Công ty

Bảo hiểm:

- Bảo hiểm Xã hội, Y tế, Thất nghiệp theo quy định của nhà nước;

Phúc lợi khác:

- Trợ cấp nhân các sự kiện đặc biệt của CB-CNV;

- Trợ cấp ăn trưa;

- Trợ cấp đồng phục;

- Chương trình du lịch hàng năm;

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dành cho CB-CNV;

- Các chương trình chăm lo cho con em CB-CNV: Ngày hội gia đình, hỗ trợ đào tạo, khen thưởng con CB-CNV có thành tích học tập tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO CNC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin