Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

Thợ tiện CNC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẻ ra file cắt CNC từ bản vẽ được cung cấp ( chủ yếu ván gỗ công nghiệp)
Kết hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo xuất sản phẩm đúng yêu
Làm theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đứng máy CNC
Am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm gỗ công nghiệp
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D
Sử dụng được phần mềm autocad, Sketchup,...
Có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng làm việc lâu dài
Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 6/8 Đường 20, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

