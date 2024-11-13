Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An

Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai bản vẻ ra file cắt CNC từ bản vẽ được cung cấp ( chủ yếu ván gỗ công nghiệp)

Kết hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo xuất sản phẩm đúng yêu

Làm theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm đứng máy CNC

Am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm gỗ công nghiệp

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D

Sử dụng được phần mềm autocad, Sketchup,...

Có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng làm việc lâu dài

Có khả năng làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước

Làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin