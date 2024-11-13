Tuyển Thợ tiện CNC CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ tiện CNC Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Dĩ An
Mô Tả Công Việc Thợ tiện CNC Với Mức Lương Thỏa thuận
Triển khai bản vẻ ra file cắt CNC từ bản vẽ được cung cấp ( chủ yếu ván gỗ công nghiệp)
Kết hợp với nhân viên xưởng kiểm soát quá trình sản xuất, đảm bảo xuất sản phẩm đúng yêu
Làm theo yêu cầu từ Ban Giám Đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm đứng máy CNC
Am hiểu kỹ thuật, kết cấu sản phẩm gỗ công nghiệp
Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D
Sử dụng được phần mềm autocad, Sketchup,...
Có tinh thần trách nhiệm cao, định hướng làm việc lâu dài
Có khả năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực
Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà nước
Làm việc trong môi trường thân thiện, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT LONGTERIOR DESIGN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
