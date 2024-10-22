Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VEGANIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lưu Văn Lang, Phường Bến Thành, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc vùng đầu, gội đầu dưỡng sinh

- Massage cổ vai gáy

- Massage, trị liệu chuyên sâu từng vùng body

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm, tốt nghiệp ngành nghề liên quan

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng gội đầu dưỡng sinh & massage body

- Sức khỏe tốt, chăm chỉ, biết lắng nghe và sẵn sàng học hỏi

- Giao tiếp được bằng tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VEGANIC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + Hoa hồng dịch vụ + 100% Tips (Thu nhập từ 8 - 15tr/ tháng)

- Nghỉ 2 ngày/ tháng (hạn chế các ngày Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ, Tết)

- Được làm việc trong môi trường nail spa theo tiêu chuẩn Quốc Tế, ngay gần chợ Bến Thành với khách hàng sang trọng và phần lớn khách nước ngoài.

- Cơ hội học hỏi và phát triển về kiến thức, chuyên môn và kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VEGANIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.