Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 6 Triệu

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 7, đường D4, phường Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương Từ 6 Triệu

Thực hiện các công việc chăm sóc sắc đẹp cho khách hàng
Tư vấn các dịch vụ làm đẹp của Hệ thống.
Tư vấn các sản phẩm làm đẹp phù hợp cho khách hàng.
Biết gội đầu và Massage body.
Massage thư giãn, Chăm sóc da và làm các dịch vụ Spa cho khách hàng.
Vận hành các máy chăm sóc da công nghệ cao (được đào tạo trước khi làm việc)
Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng để giải quyết nhanh chóng, phù hợp để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh và tiệt trùng theo đúng qui trình, qui định của spa.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm gội đầu thư giãn, Massage thư giãn, Chăm sóc da và các dịch vụ Spa.
Yêu thích công việc làm đẹp.
Có chứng chỉ nghề.

Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội huấn luyện: Cơ hội được nâng cao giao tiếp tiếng Anh
Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, đội ngũ nhân viên thân thiện, tinh thần hợp tác cao.
Quyền lợi và chế độ theo Luật Lao động hiện hành và chính sách, quy định chung của Công ty.
Trợ cấp xăng sau khi ký hợp đồng chính thức
Hoa hồng: theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7, Đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất