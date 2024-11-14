Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 48 Hàm Nghi - Thạch Gián, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các dịch vụ gội đầu dưỡng sinh, massage cổ vai gáy, massage body và chăm sóc da.

Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm thư giãn tuyệt vời.

Tư vấn và chăm sóc khách hàng trước và sau dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về : Gội đầu dưỡng sinh , massage cổ vai gáy, massage body. Chăm sóc da.

Tuổi từ 18 đến 35, không phân biệt giới tính.

Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5Tr – 10Tr (Tùy tay nghề) + % dịch vụ + hoa hồng cao

Tổng thu nhập từ 10Tr - 30Tr

Nhiệt tình siêng năng.

Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, có chỗ ở lại cho nhân viên có nhu cầu ở lại.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

