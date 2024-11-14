Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 48 Hàm Nghi

Thạch Gián, Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện các dịch vụ gội đầu dưỡng sinh, massage cổ vai gáy, massage body và chăm sóc da.
Đảm bảo khách hàng có trải nghiệm thư giãn tuyệt vời.
Tư vấn và chăm sóc khách hàng trước và sau dịch vụ.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về : Gội đầu dưỡng sinh , massage cổ vai gáy, massage body. Chăm sóc da.
Tuổi từ 18 đến 35, không phân biệt giới tính.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5Tr – 10Tr (Tùy tay nghề) + % dịch vụ + hoa hồng cao
Tổng thu nhập từ 10Tr - 30Tr
Nhiệt tình siêng năng.
Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, có chỗ ở lại cho nhân viên có nhu cầu ở lại.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MỘC NHIÊN GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 100E/22 Đường Đặng Văn Bi, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

