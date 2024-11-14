Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 1 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Nhận khách từ Tư vấn hoặc Lễ tân kèm theo order dịch vụ;
Nhận bàn giao và cập nhật đầy đủ các thông tin của khách;
Thực hiện trị liệu đúng theo quy trình chuẩn của từng dịch vụ;
Cập nhật tình trạng khách cho tư vấn viên, bác sĩ những thay đổi của khách;
Khi kết thúc trị liệu, thông báo xuống Bộ phận điều hành để chuẩn bị phương tiện đi về cho khách hàng.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn điều dưỡng, có CCHN
Biết xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt; phối hợp công việc với đồng nghiệp và cấp trên.
Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn
Biết xử lý các tình huống, nắm bắt tâm lý khách hàng tốt; phối hợp công việc với đồng nghiệp và cấp trên.
Nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng, nhanh nhẹn và có trách nhiệm với công việc;
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn
Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + tiền tour + phụ cấp
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm.
Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.
Lương tháng 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, các chế độ Bảo hiểm đầy đủ, phép năm.
Được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghiệp vụ, phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHÁNH MINH GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI