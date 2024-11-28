Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Her&Me Beauty Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

-Chăm sóc da chuyên sâu cho khách hàng

-Điều trị mụn và liệu trình nám bằng máy cho khách

-Tư vấn cho khách về quá trình liệu trình

-Chăm sóc khách sau liệu trình

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da và giảm béo.

- Tận tâm, có kỹ năng giao tiếp tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

- Biết sử dụng các loại máy công nghệ cao về da và béo

- Biết lazer

- Biết giảm béo là một ưu thế

Tại Her&Me Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 15-30 triệu VND/tháng (tùy theo năng lực).

Chế độ đãi ngộ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Her&Me Beauty Center

