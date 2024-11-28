Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Her&Me Beauty Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Her&Me Beauty Center
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
-Chăm sóc da chuyên sâu cho khách hàng
-Điều trị mụn và liệu trình nám bằng máy cho khách
-Tư vấn cho khách về quá trình liệu trình
-Chăm sóc khách sau liệu trình
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da và giảm béo.
- Tận tâm, có kỹ năng giao tiếp tốt và phong cách làm việc chuyên nghiệp.
- Biết sử dụng các loại máy công nghệ cao về da và béo
- Biết lazer
- Biết giảm béo là một ưu thế
Tại Her&Me Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 15-30 triệu VND/tháng (tùy theo năng lực).
Chế độ đãi ngộ:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Her&Me Beauty Center
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
