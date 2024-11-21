Tuyển Quay phim CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quay phim Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Feedback, trao đổi với nhạc sĩ nước ngoài về beat, lời bài hát, giọng ca sĩ dựa theo tiêu chí thống nhất ban đầu

Tìm kiếm và làm việc với studio, nhạc sĩ, ca sĩ phù hợp với dòng nhạc Kids Song 2D

Sáng tác Lời bài hát kids song dựa theo giai điệu public domain hoặc giai điệu phối lại ( nếu có)

Làm phần hậu kỳ phối nhạc, âm thanh, hiệu ứng cho video

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững Lý thuyết âm nhạc, thành thạo các phần mềm âm nhạc

Đam mê âm nhạc, đặc biệt là nhạc thiếu nhi

Biết bắt trend xu hướng

Cách tiếp cận sáng tạo,thái độ làm việc nghiêm túc, có kỹ năng trao đổi và làm việc nhóm

Tiếng Anh giao tiếp mức khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh xét tăng lương 2 lần/năm

● Thu nhập từ 10 - 12 triệu tùy năng lực ứng viên

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc

● Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm

● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên

● Đóng BHXH,BHYT, lương tháng 13. thưởng lễ Tết, đầy đủ quyền lợi NLĐ,..

