Tuyển Quay phim CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quay phim Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Quay phim Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Feedback, trao đổi với nhạc sĩ nước ngoài về beat, lời bài hát, giọng ca sĩ dựa theo tiêu chí thống nhất ban đầu
Tìm kiếm và làm việc với studio, nhạc sĩ, ca sĩ phù hợp với dòng nhạc Kids Song 2D
Sáng tác Lời bài hát kids song dựa theo giai điệu public domain hoặc giai điệu phối lại ( nếu có)
Làm phần hậu kỳ phối nhạc, âm thanh, hiệu ứng cho video
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững Lý thuyết âm nhạc, thành thạo các phần mềm âm nhạc
Đam mê âm nhạc, đặc biệt là nhạc thiếu nhi
Biết bắt trend xu hướng
Cách tiếp cận sáng tạo,thái độ làm việc nghiêm túc, có kỹ năng trao đổi và làm việc nhóm
Tiếng Anh giao tiếp mức khá
Đam mê âm nhạc, đặc biệt là nhạc thiếu nhi
Biết bắt trend xu hướng
Cách tiếp cận sáng tạo,thái độ làm việc nghiêm túc, có kỹ năng trao đổi và làm việc nhóm
Tiếng Anh giao tiếp mức khá
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì
● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh xét tăng lương 2 lần/năm
● Thu nhập từ 10 - 12 triệu tùy năng lực ứng viên
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc
● Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm
● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên
● Đóng BHXH,BHYT, lương tháng 13. thưởng lễ Tết, đầy đủ quyền lợi NLĐ,..
● Thu nhập từ 10 - 12 triệu tùy năng lực ứng viên
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc
● Tham gia khóa học đào tạo kỹ năng mềm
● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên
● Đóng BHXH,BHYT, lương tháng 13. thưởng lễ Tết, đầy đủ quyền lợi NLĐ,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI