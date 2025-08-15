Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập - Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng (Công ty có hỗ trợ data khách hàng)

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp khách hàng.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi và quản lý tiến độ hợp đồng.

Báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nam, tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan: điện, điện tử, tự động hóa,...

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh/bán hàng kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa, robot,...

Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo từ đầu

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tinh thần trách nhiệm và cầu tiến.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có phương tiện đi lại.

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 11 - 14 triệu + Hoa hồng, thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và du lịch.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Thiết Bị Khách Sạn Hoàn Mỹ

