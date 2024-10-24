Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần RedstarCera làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần RedstarCera
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty cổ phần RedstarCera

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty cổ phần RedstarCera

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Công ty cổ phần RedstarCera, Chí Linh

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền SX gạch ốp lát Hỗ trợ vận hành dây chuyền Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền SX gạch ốp lát
Hỗ trợ vận hành dây chuyền
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam Cao đẳng, Đại học chuyện ngành điện, tự động hóa Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Giới tính: Nam
Cao đẳng, Đại học chuyện ngành điện, tự động hóa
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại Công ty cổ phần RedstarCera Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Đóng BHXH đầy đủ Lương tháng 13 Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Đóng BHXH đầy đủ
Lương tháng 13
Các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần RedstarCera

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần RedstarCera

Công ty cổ phần RedstarCera

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KDC Chúc Thôn - Phường Cộng Hòa - Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

