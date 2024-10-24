Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần RedstarCera làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Công ty cổ phần RedstarCera, Chí Linh

Điện/ điện tử/ điện lạnh

Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền SX gạch ốp lát Hỗ trợ vận hành dây chuyền Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp



Giới tính: Nam Cao đẳng, Đại học chuyện ngành điện, tự động hóa Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc



Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Đóng BHXH đầy đủ Lương tháng 13 Các chế độ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển

