Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty cổ phần RedstarCera làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty cổ phần RedstarCera
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Công ty cổ phần RedstarCera, Chí Linh
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc trên dây chuyền SX gạch ốp lát
Hỗ trợ vận hành dây chuyền
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam Cao đẳng, Đại học chuyện ngành điện, tự động hóa Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Giới tính: Nam
Cao đẳng, Đại học chuyện ngành điện, tự động hóa
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc
Tại Công ty cổ phần RedstarCera Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế) Đóng BHXH đầy đủ Lương tháng 13 Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Thu nhập từ 8-12tr (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Đóng BHXH đầy đủ
Lương tháng 13
Các chế độ theo quy định của Nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần RedstarCera
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
