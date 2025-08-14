Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH NỘI THẤT RED CAPE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT RED CAPE
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 481/7A Trường Chinh, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tại showroom về các sản phẩm nội thất (sofa, bàn ghế,...)
Khách hàng sẵn không phải tự đi tìm.
Công việc văn phòng, không đi thị trường.
Theo dõi tiến độ đặt hàng và chăm sóc khách hàng sau bán (bảo hành, cách bảo quản.....)
Trực page : trả lời tin nhắn, tư vấn, chốt đơn, chăm sóc khách hàng qua Fanpage, Tiktok, Zalo.....
Các công việc khác liên quan theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm tư vấn nội thất và làm việc được vào cuối tuần.
Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao và trung thực trong công việc.
Biết sử dụng tin học văn phòng và các ứng dụng trên internet.
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Không có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Có tinh thần học hỏi, trách nhiệm cao và trung thực trong công việc.
Biết sử dụng tin học văn phòng và các ứng dụng trên internet.
Có kinh nghiệm bán hàng là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.
Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT RED CAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe...
Bảo hiểm: BHXH, BHYT.
Tăng lương, thưởng: Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc, thưởng hoa hồng theo doanh thu.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, xăng xe...
Bảo hiểm: BHXH, BHYT.
Tăng lương, thưởng: Lương tháng 13, thưởng hiệu suất công việc, thưởng hoa hồng theo doanh thu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NỘI THẤT RED CAPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI