Tuyển IT phần mềm TAPUNIVERSE CO.,LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Cầu Giấy Centerpoint, 110 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện phát triển game 2D / 3D quy mô vừa và nhỏ với Unity và C#

- Tham gia đóng góp ý tưởng gameplay, xây dựng cấu trúc project để xử lý logic gameplay

- Xây dựng project demo để hỗ trợ team art làm animation và effect

- Tích hợp các SDK vào game

- Test và hoàn thiện đầy đủ các chi tiết trong game

- Nâng cấp và sửa lỗi cho các phiên bản mới

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình game 2D hoặc 3D với Unity

- Thành thạo C#, nắm vững mô hình OOP và khả năng thiết kế cấu trúc dữ liệu tốt

- Có kinh nghiệm truyền gọi dữ liệu qua API

- Có kinh nghiệm làm animation và hiệu ứng là một lợi thế (sẵn sàng học hỏi nếu cần thiết)

- Có kinh nghiệm làm game VR là một lợi thế (sẵn sàng học hỏi nếu cần thiết)

- Khả năng đọc hiểu Tiếng Anh tốt

- Có tinh thần tự học hỏi, khả năng tự học cao

Tại TAPUNIVERSE CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập lên đến 25 triệu một tháng. Một năm xét tăng lương 2 lần.

- Môi trường trẻ và năng động.

- Lương tháng 13. Thưởng tiến độ. Thưởng đóng góp dự án. Thưởng đột xuất. Thưởng các ngày lễ.

- 12 ngày nghỉ phép 1 năm.

- Du lịch hàng năm cùng công ty.

- Team building ăn uống vui chơi hàng tháng.

- Trà cà phê đồ ăn vặt miễn phí hàng ngày.

- Thời gian làm việc 8:30 sáng - 5:30 chiều Thứ 2 - Thứ 6.

- Không OT. Nghỉ 2 ngày cuối tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAPUNIVERSE CO.,LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin