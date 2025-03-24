Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH PN Nguyên Vy làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty TNHH PN Nguyên Vy
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công ty TNHH PN Nguyên Vy

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công ty TNHH PN Nguyên Vy

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: R6 Royal City, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Xây dựng ngân sách nhân sự năm và kiểm soát chi phí nhân sự tháng
Xây dựng phương án trả lương, phúc lợi, phụ cấp, ghi nhận thành tích với từng đối tượng lao động
Xây dựng hệ thống thang bảng lương, thanh lương BHXH, thang lương KPIs
Tính thưởng KPIs, các loại thưởng năm, quý, tháng..
Lên Bảng lương, Đề nghị thanh toán lương
Phụ trách toàn bộ công tác thuế TNCN: Đăng ký MST cá nhân, NPT, Kê khai, thay đổi thông tin, Quyết toán năm
Giải trình chênh lệch Thuế TNCN và Bảo hiểm, Chủ trì tiếp đoàn thanh tra BHXH
Phồi hợp bộ phận kế toán hoàn thiện chứng từ lương phục vụ lấy chi phí lương
Xây dựng, điều chỉnh các quy định, quy chế, quy trình, sổ tay, nội quy...
Tham vấn cơ cấu tổ chức phù hợp
Xây dựng hệ thống CNNV, MTCV, các phòng ban, bộ phận
Xây dựng hệ thống chức danh, ngạch
Tham mưu, tư vấn cho BGD về việc cơ cấu tổ chức, sử dụng hiệu quả nhân sự, các công tác liên quan quản trị nhân sự
Cung cấp thông tin, tham vấn cho các Bộ phận khác liên quan công tác sử dụng và quản trị nhân sự
Trực tiếp xuống cơ sở khi cần thiết
Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng quản trị phần mềm nhân sự
Kỹ năng giao tiếp (Nói, viết)
Kỹ năng lập kế hoạch
Kỹ năng đánh giá, thẩm định con người
Kỹ năng lắng nghe
Chuyên sâu về các chức năng của Quản trị nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo, Đãi ngộ, phát triển tổ chức, truyền thông nội bộ, văn hóa doanh nghiệp...
Tổng hợp các cơ hội và thách thức của ngành
Lên định mức nhân sự, và đưa giải pháp tối ưu chi phí nhân sự
Áp dụng linh hoạt quy định định pháp luật, phù hợp thực tế vận hành doanh nghiệp
Có khả năng làm thuế

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH PN Nguyên Vy

Công ty TNHH PN Nguyên Vy

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 35 Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, HN

