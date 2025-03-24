Tuyển Technical Leader CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà KeangNam, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp an ninh mạng

Dẫn dắt Team phát triển trong các dự án sử dụng Golang (Backend) và Angular (Frontend)

Thiết kế, phát triển, tối ưu kiến trúc hệ thống đảm bảo hiệu năng, bảo mật, khả năng mở rộng

Tham gia vào quá trình code review, hỗ trợ và hướng dẫn team member

Xây dựng các best practices về coding, testing, CI/CD

Làm việc trực tiếp với PM, BA để hiểu rõ về yêu cầu nghiệp vụ và đề xuất giải pháp kỹ thuật

Quản lý và phân công công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm

Thực hiện tối ưu về mặt kiến trúc hiệu năng cho các hệ thống lớn

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới vào phát triển sản phẩm (microservice, cloud native, CI/CD)

Làm việc theo mô hình Agile – Scrum.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy, chuyên ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, từ 3 năm kinh nghiệm phát triển ngôn ngữ Golang

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với Frontend Angular

Có kinh nghiệm Techlead/Team Lead

Có hiểu biết về 1 nguyên tắc lập trình (nguyên tắc SOLID,….)

Có kiến thức về OOP, microservices, Design pattern và thiết kế hệ thống.

Có kinh nghiệm tối ưu hệ thống hoặc tham gia phát triển dự án lớn, số lượng người dùng đáng kể. Biết sử dụng công nghệ Database (SQL, NoSQL), Redis, Message Queue (Kafka, RabbitMQ), các công cụ DevOps (Docker, Docker Compose, K8s)

Có khả năng viết clean & maintainable code, tập trung vào hiệu suất, có thể tái sử dụng và dễ hiểu với kiểm thử đơn vị (unit test).

Có định hướng rõ ràng, sẵn sàng học hỏi những điều mới và yêu thích sản phẩm

Tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt, nắm bắt công nghệ nhanh.

Kiến thức, kinh nghiệm lập trình an toàn.

Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ triển khai CI/CD.

Đã từng giải quyết một trong các bài toán sau: tối ưu performance, thiết kế hệ thống lớn, xử lý dữ liệu lớn, thuật toán, scaling, các vấn đề kĩ thuật khó.

Nắm được cơ chế indexing của database, đã từng giải quyết các bài toán phân tích và tối ưu query

Nắm được nguyên lý hoạt động cơ bản của Docker, cách build, run, publish image, expose port (hiểu cơ chế layer caching khi build docker image)

Am hiểu, có kinh nghiệm thực tế với các dự án chạy theo mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh: Upto 35M (Offer phù hợp theo đánh giá năng lực)

Upto 35M

Trang phục thoải mái theo phong cách yêu thích của bạn.

Được hưởng Full lương, full chế độ ngay từ ngày đầu Onboarding

12 ngày phép/năm, nhân sự thâm niên 5 năm tăng 1 ngày phép

Chính sách bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ nâng cao Bảo Việt (áp dụng cho nhân viên có thâm niên từ 8 tháng trở lên)

Nghỉ mát, du lịch – gắn kết nhân viên: theo chính sách của công ty, vào tháng 5-6 hàng năm

Lương tháng 13, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật cho nhân viên

Môi trường làm việc cởi mở năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng ở mọi cấp, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Văn phòng xanh, không gian mở, hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm và triển khai chuyên nghiệp

Review, xét nâng lương hàng năm, tuỳ vào kết quả công việc

Có cơ hội được thử sức ở lĩnh vực chuyên sâu, sản phẩm cạnh tranh toàn cầu góp phần thay đổi xã hội

Được cấp đầy đủ trang thiết bị để làm việc.

Chính sách cho người lao động tuân theo “Bộ luật lao động” tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG THỂ HỆ MỚI (NMS)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin