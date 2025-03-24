Tuyển Nhân viên Tư vấn MochiMochi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

Tư vấn chốt đơn khách hàng mới theo data có sẵn, sản phẩm là ứng dụng học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung.

Trực và trả lời tin nhắn trên Fanpage

Tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua khóa học qua điện thoại, zalo, sms, email....

Hỗ trợ, xử lý các vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm

Trao đổi các vấn đề của khách hàng với team Phát triển sản phẩm, team Marketing để hỗ trợ nhanh chóng

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, từ 20 - 25 tuổi

Hoạt ngôn, khéo léo trong giao tiếp

Yêu thích công việc kinh doanh, chốt đơn, bán hàng

Có kinh nghiệm bán hàng qua mạng, kinh nghiệm telesales các ngành nghề là một lợi thế

Quyền Lợi

Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 + thưởng doanh số (Tổng thu nhập 15-20tr)

Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty

Nhân sự nữ được thêm 6 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.

Tham gia vào các hoạt động chung như sinh nhật, giáng sinh, lễ tết...

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát thường niên hấp dẫn

Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và các kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.