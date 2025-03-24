Tuyển Nhân viên Tư vấn MochiMochi làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại MochiMochi
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tư vấn chốt đơn khách hàng mới theo data có sẵn, sản phẩm là ứng dụng học ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung.
Trực và trả lời tin nhắn trên Fanpage
Tư vấn, giải đáp thắc mắc và thuyết phục khách hàng mua khóa học qua điện thoại, zalo, sms, email....
Hỗ trợ, xử lý các vấn đề của khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm
Trao đổi các vấn đề của khách hàng với team Phát triển sản phẩm, team Marketing để hỗ trợ nhanh chóng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 20 - 25 tuổi
Hoạt ngôn, khéo léo trong giao tiếp
Yêu thích công việc kinh doanh, chốt đơn, bán hàng
Có kinh nghiệm bán hàng qua mạng, kinh nghiệm telesales các ngành nghề là một lợi thế
Tại MochiMochi Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 8.000.000 + thưởng doanh số (Tổng thu nhập 15-20tr)
Đầy đủ các chế độ theo Luật lao động Việt Nam: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép năm, lễ, tết, thưởng lương tháng 13,... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty
Nhân sự nữ được thêm 6 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.
Tham gia vào các hoạt động chung như sinh nhật, giáng sinh, lễ tết...
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát thường niên hấp dẫn
Được làm việc trong môi trường năng động, có khả năng học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và các kỹ năng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MochiMochi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
