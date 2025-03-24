Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5 Nguyễn Thị Duệ, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ quản lý hồ sơ nhân sự.

Hỗ trợ các công việc tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, phản hồi kết quả cho ứng viên, thực hiện các thủ tục welcome on board nhân sự mới

Tham gia triển khai, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động đào tạo nội bộ, sự kiện gắn kết đội ngũ

Thực hiện công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên năm 3, 4 hoặc vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực

Nhanh nhẹn, sáng tạo, có trách nhiệm và chủ động trong công việc.

Có định hướng phát triển lâu dài với nghề Nhân sự

Có khả năng sử dụng các công cụ thiết kế PTS, Canva là điểm cộng.

Trung thực, cẩn thận, khả năng bao quát và kỹ năng xử lý tình huống tốt.

Sẵn sàng nhiệt tình với bất kỳ dự án, công việc cần hỗ trợ.

Có khả năng làm việc độc lập và Kết nối nguồn lực để làm việc theo nhóm. Tinh thần trách nhiệm cao, có thái độ cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm hấp dẫn tuỳ thuộc năng lực và kinh nghiệm làm việc

Đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc;

Thưởng vào các ngày lễ tết, thưởng cuối năm theo hiệu quả công việc, thưởng ESOP;

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm và ngày nghỉ, lễ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành;

Chế độ bảo hiểm sức khỏe;

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Du lịch, Gala cuối năm, sinh nhật, lễ tết....;

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp;

Có cơ hội thăng tiến và phát triển cao

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ Thứ 7 và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.