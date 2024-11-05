Tuyển Lập trình viên iOS Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 85 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS

Phát triển dự án độc lập.

Làm việc, phối hợp theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm lập trình iOS

Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.

Nắm vững kiến thức về OOP, MVC Architecture Model, Design Patterns, Data Structures và Algorithms

Nắm chắc tư duy lập trình với Swift, Objective-C, iOS SDK

Thành thạo các Tool và Framework: Xcode, iOS SDK, UI Kit, Cocoapods

Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server RestfulApi, JSON, biết SocketIO, mqtt, protobuf là lợi thế.

Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite, Realm, core data

Thành thạo kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Dải lương dự kiến: 10,000,000 – 20,000,000VNĐ

Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.

Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...

Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.