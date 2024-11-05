Tuyển Lập trình viên iOS Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 85 Vũ Trọng Phụng Thanh Xuân, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS
Phát triển dự án độc lập.
Làm việc, phối hợp theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm lập trình iOS
Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan.
Nắm vững kiến thức về OOP, MVC Architecture Model, Design Patterns, Data Structures và Algorithms
Nắm chắc tư duy lập trình với Swift, Objective-C, iOS SDK
Thành thạo các Tool và Framework: Xcode, iOS SDK, UI Kit, Cocoapods
Có kinh nghiệm lập trình giao tiếp giữa mobile với server RestfulApi, JSON, biết SocketIO, mqtt, protobuf là lợi thế.
Có kinh nghiệm sử dụng ít nhất một hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQLite, Realm, core data
Thành thạo kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh.

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Dải lương dự kiến: 10,000,000 – 20,000,000VNĐ
Thưởng đạt, vượt chỉ tiêu KPI/Thưởng năng suất: Xét thưởng áp dụng khi nhân viên đạt chỉ tiêu KPI cá nhân và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng tháng lương 13 (thưởng Tết Âm Lịch): Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo quy định của công ty và tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng thâm niên: Xét thưởng định kỳ cuối năm căn cứ theo thâm niên làm việc của nhân viên theo quy định của công ty và hoặc tùy thuộc vào tình hình kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng Nóng, Thưởng thành tích vượt trội: Khi có thành tích xuất sắc và hoặc dự án thành công...
Thưởng vinh danh, tôn vinh: Bình chọn giải cá nhân/bộ phận xuất sắc cấp Công ty định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

