Tuyển Lập trình viên iOS Công Ty Cổ Phần VCCorp làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần VCCorp
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty Cổ Phần VCCorp

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần VCCorp

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Công Ty Cổ Phần VCCorp

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Center Building, khu phức hợp Hapulico, số 85 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

