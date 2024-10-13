Tuyển Lập trình viên iOS Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)
Ngày đăng tuyển: 13/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Lập trình viên iOS

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên iOS Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 22 Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên iOS Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Xây dựng các ứng dụng Mobile liên quan đến các mảng Tài chính, Ngân hàng, Ví điện tử, hệ sinh thái (Các dịch vụ đặt vé, mua sắm, du lịch, giải trí...) trên nền tảng IOS.
+ Xây dựng các ứng dụng liên quan đến các phần tiện ích Ecommerce
+ Nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp về việc áp dụng các tính năng của thiết bị di động vào mảng tài chính, Ngân hàng, Viễn thông.
+ Duy trì, hỗ trợ, nâng cấp các ứng dụng dịch vụ đã phát triển của Công ty
+ Phát triển mới, nâng cấp ứng dụng cho các ngân hàng trong giai đoạn sắp tới.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm hoặc Trường đào tạo lập trình viên Quốc Tế (NIIT, Aptech) trở lên.
+ Có hiểu biết về kiến trúc công nghệ, ứng dụng và mô hình phát triển cho nền tảng hệ điều hành IOS
+ Kiến thức cơ bản và tư duy về Objective-C, Swift, lập trình IOS, lập trình hướng đối tượng.
+ Ưu tiên ứng viên có hiểu biết công nghệ liên quan đến nền tảng thiết bị di động khác.
+ Ưu tiên ứng viên có ứng dụng demo trên Appstore
+ Có kinh nghiệm làm việc với SVN/GIT
+ Chịu khó tìm tòi và nghiêm túc trong công việc.
+ Chủ động trong công việc cũng như tìm hiểu công nghệ mới.
+ Có trách nhiệm cao với công việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương & thưởng hấp dẫn:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty) Hỗ trợ ăn sáng miễn phí Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí) Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ Quà tặng các ngày lễ trong năm
Mức lương thỏa thuận theo năng lực, đánh giá năng lực hàng năm
Chế độ thưởng phong phú và hấp dẫn (Theo quy định và chính sách công ty)
Hỗ trợ ăn sáng miễn phí
Hỗ trợ ăn trưa: 50.000đ/ngày
Hỗ trợ gửi xe, xăng xe, điện thoại (tùy vị trí)
Hỗ trợ trang điểm cho CBNV nữ
Quà tặng các ngày lễ trong năm
2. Bảo hiểm & chăm sóc sức khỏe toàn diện:
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
BHXH, BHYT, BHTN theo pháp luật hiện hành
Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp 24/7 mua cho nhân viên & người thân nhân viên
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
3. Môi trường làm việc hiện đại:
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
Cung cấp máy tính & trang thiết bị làm việc hiện đại
Văn phòng làm việc hiện đại, trang thiết bị làm việc Hi- tech
Không gian ăn nhẹ miễn phí (nước uống, trà cafe, hoa quả, sữa chua)
4. Phát triển nghề nghiệp:
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
Cơ hội tiếp cận với những công nghệ mới, những dự án quy mô lớn
Làm việc cùng đội ngũ hơn 1000 nhân sự tài năng, có chuyên môn giỏi, dày dặn kinh nghiệm, tư duy chia sẻ
Được tài trợ kinh phí tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực
Công ty thành lập hơn 16 năm với các sản phẩm & dịch vụ đã được khẳng định vị thế trên thị trường
5. Hoạt động ngoại khóa phong phú:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,... Các câu lạc bộ:
Văn hóa công ty đặc sắc với nhiều hoạt động đoàn thể được quan tâm đầu tư: Team building, Nghỉ mát (trong nước và nước ngoài), 20/10, Year End Party, hoạt động thiện nguyện,...
Các câu lạc bộ:
+ CLB Cầu lông
+ CLB Bóng đá
+ CLB Yoga
+ CLB Điền kinh
+ CLB Bơi
Chúng tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với những CV phù hợp trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày ứng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

