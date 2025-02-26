Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 26 Triệu

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Mức lương
22 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 22 - 26 Triệu

Phát triển các chức năng theo nhu cầu của dự án, tập trung chính các dự án nội bộ của ngân hàng;
Tối ưu luồng công việc đảm bảo tiến độ dự án;
Báo cáo công việc cho cấp quản lý;
Công tác viên với các thành viên trong team khác để thiết kế và phát triển hệ thống.

Với Mức Lương 22 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu
+ 4 năm kinh nghiệm làm java
+ Nếu có kinh nghiệm bank: + 2 năm kinh nghiệm
+ Nếu có kinh nghiệm backbase: +6 tháng kinh nghiệm
Yêu cầu chung:
- Nắm vững kiến thức Java, Sử dụng thành thạo Spring/ Sping boot
- Thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL, MySQL và Oracle
- Sử dụng thành thạo IntelliJ, Eclipse, Netbean, ...
- Có kiến thức về Docker K8S. Thành thạo build image.
- Kỹ năng xử lý công việc theo tiến độ.
- Có ký năng làm việc nhóm tốt.
- Có khả năng tư duy, học hỏi nhanh. Cẩn thận, tỉ mỉ.
- Có kinh nghiệm làm việc với Git và GitHub.

Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập Upto: 22.000.000- 26.000.000 VND/tháng;
Chế độ thu nhập cao hơn cho những nhân viên làm tăng ca (OT) ngoài giờ;
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh, thưởng thành tích, thưởng dự án, ...;
Được làm việc trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp, năng động;
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và Công ty: Nghỉ mát hàng năm, Team building, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 298 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

