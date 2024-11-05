Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, 300 Đê La Thành Nhỏ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

● Tham gia dự án xây dựng website thương mại điện tử của công ty sử dụng platform Magento 2.
● Đánh giá và xây dựng tính năng đáp ứng yêu cầu kinh doanh, nghiệp vụ trên nền tảng Magento.
● Giải quyết các lỗi phát sinh, phát triển hoặc nâng cấp các tính năng theo yêu cầu.
● Nghiên cứu công nghệ mới trong phát triển web (ví dụ: Hyva)

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, chứng chỉ về CNTT, phát triển phần mềm ứng dụng hoặc chuyên ngành tương đương
● Có 02-03 năm kinh nghiệm lập trình trên nền tảng Magento 2.
● Có nhiều kinh nghiệm làm việc với HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery. Cải thiện hiệu suất của chúng. Đảm bảo rằng ứng dụng chạy nhanh và mượt mà trên nhiều nền tảng và trình duyệt.
● Làm việc với nhóm Backend để tích hợp dữ liệu từ các API vào giao diện người dùng.
● Có kinh nghiệm phát triển các ứng dụng chạy trên mobile (React/Flutter/PWA...)
● Kiểm tra và sửa lỗi: Thực hiện kiểm tra và sửa lỗi trước khi triển khai sản phẩm, đảm bảo rằng giao diện người dùng hoạt động đúng và không có lỗi.
● Quen thuộc với quy trình Agile, cách quản trị dự án như Jira.
● Ứng viên có kiến thức về Hyva là điểm cộng và ưu tiên.
● Kỹ năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh tốt,.
● Làm việc nhóm tốt, có trách nhiệm với công việc cũng như dự án.
● Kĩ năng giải quyết các vấn đề xảy ra trong dự án tốt.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage Thì Được Hưởng Những Gì

● Môi trường nhiều cơ hội thăng tiến, đào tạo bài bản và chuyên nghiệp.
● Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh.
● Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng thâm niên, thành viên xuất sắc, thưởng các ngày Lễ, Tết hàng năm, sinh nhật, thăm hỏi, hiếu hỉ.
● Hưởng chính sách xét lương định kỳ 1 năm/1 lần và đột xuất nếu hoàn thành xuất sắc công việc.
● Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...)
● Có 12 ngày phép/năm, làm việc sau 02 năm được thêm 01 ngày phép.
● Du lịch, nghỉ mát hàng năm, công ty hỗ trợ teambuilding hàng tháng.
● Miễn phí đồ ăn nhẹ, trà, cafe và thưởng thức teabreak hoa quả hàng ngày vào 4h00- 4h30 chiều.
● Làm việc 5 ngày/tuần (9h-18h15, nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage

Công ty Cổ phần Dịch vụ Ecommage

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 300 Đê La Thành Nhỏ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

