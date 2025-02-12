Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần BEE TECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 30 Triệu

Mức lương 13 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, TTTM Hà Thành, 102 Thái Thịnh, Trung Liêt, Đống Đa,Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 13 - 30 Triệu

Phát triển, thử nghiệm và duy trì các ứng dụng web dựa trên PHP, Python, Golang, JavaScript, TypeScript, AWS, GCP

Duy trì, mở rộng và triển khai các tính năng mới theo yêu cầu của dự án

Lập mô hình cả lĩnh vực kinh doanh cũ và mới

Phối hợp với nhóm đa chức năng và Người quản lý dự án hoặc Khách hàng để mang lại kết quả chất lượng cao.

Thực hiện theo các nhiệm vụ khác do quản lý giao

Khắc phục sự cố, gỡ lỗi và giải quyết kịp thời các lỗi và sự cố phần mềm

Cung cấp sự cố vấn và hướng dẫn cho nhiều thành viên cấp dưới hơn

■ Môi trường phát triển:

Sử dụng: Server side: Node.js, FastAPI, Laravel, front-end: React,Next.js,Vue.js

Quản lý source-code: Github

Quản lý dự án: Backlog, Trello

Test: Unit Test, UI Test, Automation Test

CI: CircleCi, Github Action, bitrise

Infrastructure (cơ sở hạ tầng): AWS・GCP

Trao đổi nội bộ: Chatwork, Slack

Với Mức Lương 13 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

■ Kỹ năng/kinh nghiệm bắt buộc

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm phát triển PHP

Độ tuổi: 21-32

Kiến thức vững chắc về các khung web PHP (ví dụ: Laravel ), thành thạo cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL/Redis/Elasticsearch

Có kiến thức về AWS

Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và ứng dụng của chúng trong phát triển web.

Có thể thiết kế API, thiết kế hệ thống, kiến trúc phần mềm

Thành thạo lập trình với Java/Spring Boot, HTML, CSS, Javascript

Thành thạo Clean Code và SOLID

Có kinh nghiệm với các công nghệ giao diện người dùng như HTML5, CSS3, JavaScript

Ưu tiên ứng viên đã làm việc với các Frontend Framework như Primefaces, Thymeleaf, Angularjs, ...

Có hiểu biết về tích hợp với REST API, Web Service, SOAP là 1 lợi thế

Có hiểu biết về Apache Kafka, MongoDB, ... là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm với nền tảng đám mây (ví dụ: AWS, Azure)

Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng và review tăng lương 2 lần/năm

Ca làm việc linh hoạt: 8h-17h30; 8h30 – 18h

Kiểm tra sức khỏe định kỳ 1 năm/lần

BHXH, BHYT, BHTN mức cao, đảm bảo quyền lợi người lao động.

Trợ cấp hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch công ty 1 năm/lần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần BEE TECH ASIA

