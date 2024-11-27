Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 18 - 22 Triệu

Cài đặt, cấu hình, bảo trì ODOO environment

Thiết kế, phát triển và test Odoo – ERP Module

Chủ động kiểm thử và khắc phục sự cố, vấn đề trong các ứng dụng Odoo

Tương tác với team/ bộ phận nội bộ khác để cải thiện và áp dụng các phương pháp tốt nhất cho ERP

Chủ động đánh giá và áp dụng công nghệ mới để tối ưu hoá quy trình công ty và cập nhật xu hướng hiện tại

Tối ưu hoá hiệu suất và độ tin cậy của hệ thống Odoo

Báo cáo và lên kế hoạch công việc cho quản lý trực tiếp

Tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn phát triển phần mềm

Nắm rõ quy trình phát triển phần mềm theo agile, scrum

Quản lý và phát triển team Developer

Với Mức Lương 18 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp bằng cử nhân, kỹ sư phần mềm, khoa học máy tính, công nghệ thông tin,...

Kinh nghiệm optimize hệ thống, giải quyết các bài toán về performance, asynchronous.

Có từ 5 năm kinh nghiệm Odoo trở lên.

Kinh nghiệm triển khai các dự án odoo thực thế có khả năng chịu tải tốt cho số lượng ít nhất 100 user.

Kinh nghiệm quản lý từ 5-7 Developer.

Có tính tuân thủ và cam kết cao, tư duy phát triển tích cực và khả năng làm việc nhóm.

Tư duy tích cực, đào tạo và phát triển team Developer.

Am hiểu về mô hình dịch vụ SaaS.

Kinh nghiệm với AJAX, XML, CSS/HTML/Jquery.

Thành thạo lập trình Python với Odoo.

Kiến thức lập trình Javascript và NodeJS

Kinh nghiệm customize themes và thiết kế UI, plugin.

Có kiến thức Linux/ Ubuntu, Git, MS SQL, PostgreSQL.

Có kinh nghiệm vận hành hệ thống sử dụng docker.

Tại CÔNG TY TNHH GIAO DỊCH HÀNG HOÁ CBOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hàng tháng từ 18 Triệu trở lên (Thỏa thuận theo năng lực).

Môi trường năng động, chuyên nghiệp; sếp trẻ tâm lý, đồng nghiệp thân thiện; văn hóa trao đổi thẳng thắn, hỗ trợ tận tình.

BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ sau khi kí HĐ chính thức.

13 tháng lương, 12 ngày phép năm.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.

Đánh giá hiệu quả công việc hàng năm cho việc điều chỉnh lương và vị trí làm việc.

Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch hàng năm của công ty.

